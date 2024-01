Pöllyävä lumi ja liukkaus heikentävät ajokeliä

Hankala ajokeli haittaa erityisesti aamuliikennettä torstaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lännestä saapunut matalapaine tuo runsaita lumisateita varsinkin Lounais-Suomeen. Tuuli on voimakasta.

Aamuruuhkan aikaan sataa lunta monin paikoin. Ajokeliä huonontavat myös liukkaus ja hetkittäin huono näkyvyys. "Puuterilumi pöllyää voimakkaasti", luonnehtii meteorologi Eerik Saarikalle. Kinostuva lumi saattaa aiheuttaa myöhästymisiä raideliikenteessä.

Lämpötila on lounaassa -2 ja -7 asteen välillä.

Tieliikennekeskus huomauttaa, että moni luottaa vahvasti autonsa valoautomatiikkaan. Tällöin saattaa ajaa epähuomiossa pelkillä parkki- eli huomiovaloilla.

"Ajovalojen kanssa on syytä olla tarkkana etenkin lumipyryssä ja pimeällä, jolloin näkyvyys on heikointa. Hyvä vinkki on kytkeä ajovalot päälle automatiikasta huolimatta ennen liikkeellelähtöä, jolloin valot varmasti toimivat", vinkkaa yksikönpäällikkö Eero Sauramäki.

Yleisesti lunta kertyy kymmenisen senttiä.

