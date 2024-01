Säkylässä rynnistettiin uurnille

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona.

Säkylässä äänestysaktiivisuus on ensimmäisen päivän jälkeen peräti 9,4 prosenttia. Luku on suurin Pirkanmaan ja Satakunnan vaalipiireissä. Valtakunnan tasollakin se on korkea.

Sastamalassa äänestysaktiivisuus on 6,0 prosenttia. Kokemäellä se on 6,5 prosenttia, Huittisissa ja Punkalaitumella 5,6 prosenttia.

Pirkanmaalla äänestysprosentti on 7,3 ja Satakunnassa 7,6, koko maassa se on 6,1.