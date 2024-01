Sastamalassa useampi kuin joka viides äänestänyt

Presidentinvaalissa Pirkanmaalla ja Satakunnassa useampi kuin joka neljäs on tähän mennessä äänestänyt ennakkoon. Maakunnat ovat aktiivisuudessa koko maan kärjessä.

Alueellamme ahkerimmin uurnilla on käyty Säkylässä, jossa on äänestänyt 28,8 prosenttia äänioikeutetuista. Sastamalassa äänestysprosentti on 22,8, Kokemäellä 22,6 ja Huittisissa 22,5. Punkalaitumella on äänestänyt 19,8 prosenttia äänioikeutetuista.

Pirkanmaalla äänestysaktiivisuus on 27,1 prosenttia ja Satakunnassa 26,9 prosenttia. Koko maassa se on 23,2 prosenttia.

Ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.