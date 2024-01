Loiman koulun lakkauttaminen päätettävänä Huittisissa

Huittisissa on päätettävänä Loiman koulun lakkauttaminen. Asia on esillä sivistysvaliokunnassa.

Kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä on viime vuosien aikana tasaisesti vähentynyt. Muutos on kohdistunut keskimääräistä voimakkaammin Loiman kouluun. Oppilaita on kuluvana lukuvuonna kuusitoista.

Talousarviossa ei ole kohdennettu määrärahoja koulun kustannuspaikalle ensi syksystä alkaen. Huoltajia ja henkilöstöä on informoitu ja kuultu muutoksesta useaan otteeseen, viimeksi viime viikolla.

Päättäjille esitetään Loiman koulun lakkauttamista elokuun alusta alkaen.

Sivistysvaliokunnasta asia etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.