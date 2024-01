Säkylässä lähes 40 prosenttia äänestänyt, Huittisissa joka kolmas – Sastamala ja Punkalaidun alle Pirkanmaan tahdin

Presidentinvaalin ennakkoäänestys päättyy tiistaina.

Alueellamme ahkerimmin uurnilla on käyty Säkylässä, jossa on äänestänyt 39,6 prosenttia äänioikeutetuista. Huittisissa ja Kokemäellä äänestysprosentti on 33,1. Sastamalassa on äänestänyt 31,7 prosenttia äänioikeutetuista ja Punkalaitumella 30,1 prosenttia.

Pirkanmaalla äänestysaktiivisuus on 39,8 prosenttia ja Satakunnassa 37,9 prosenttia. Koko maassa se on 34,9 prosenttia.

Vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.