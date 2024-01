Poikkitaiteellisia tapahtumia Sastamalan pääkirjastossa

Sastamalan pääkirjaston poikkitaiteellisten tapahtumien sarja jatkuu läpi kevään. Luvassa on monipuolinen kimara sanataidetta ja musiikkia.

Tammikuu

Tarinankertojien klubi keskiviikkona 24.1. Onko sinulla mielenkiintoinen tarina kerrottavaksi? Tule kuulemaan ja nouse lavalle itsekin kertomaan viiden minuutin tarinasi. Tarinankertojien klubi kokoontuu Lavaleidien Irmeli Knuuttin ja Nina Virolaisen johdolla.

Helmikuu

Aavakaiku luo improvisoitua äänitaidetta tiistaina 20.2. kello 18. Mari Martikainen (saksofonit, efektit) ja Turkka Vuorinen (syntetisaattorit, elektroniikka) yhdistelevät ilmaisullisia, yllätyksellisiä ja tunnelmallisia elementtejä, leikitellen erilaisilla äänillä ja sävelillä. Esitykset ovat kokemuksellisia ja ainutlaatuisia, sillä äänimatkat luodaan hetkessä, eikä niiden suuntaa ole ennalta määrätty.

Maaliskuu

Korallipalatsi: soiva seikkailu sanoin ja sävelin tiistaina 19.3. kello 18. Tarina ja lausunta pohjautuu Simo Niemisen tekstiin. Sandy Ahjo improvisoi huilua, pianoa, laulua ja loopperia yhdistellen.

Huhtikuu

Hannu Sepposen Tupsulakintiellä keskiviikkona 17.4. klo 18. Orffeista ja Noitalinna Huraasta tuttu Hannu Sepponen esittää 26 minuuttisen kappaleensa. Siinä on vähintään 80 säkeistöä ja toisaalta aivan liian vähän kertosäkeitä! Ei väliaikaa, mutta virkeä mieli tahi runsahko energiajuoman nauttiminen auttaa kuuntelijaa jaksamaan! Artistin musiikkiin voi tutustua Spotifyssa tai YouTubessa nimellä Hannnu.

Toukokuu

Stand up -komiikkaa Teemu Kallion ja Alisa Vasan voimin keskiviikkona 15.5. klo 18. Teemu on työtä pelkäämätön, käsistään kätevä ja kovaa vauhtia sastamalaloituva entinen hämeenkyröläinen, joka ihmettelee maailmaa perämetsäläisellä tarmokkuudella pilke silmäkulmassa. Alisa on teurastajan tytär Vammalasta ja absurdin mestari, jonka käsistä ei känsät katoa edes huulipunalla. Muuttuva maailma, menneen elämän kaiut ja totaalinen puskajussius piilottelevat mouhijärveläisyyden ja mustalaisveren seassa missä ei pelätä kipeitäkään aiheita.