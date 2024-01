VaLePa taipui Hurrikaanille: "Meidän pitää saada taso pidettyä tapissa"

Mestaruusliigan kärkiottelussa VaLePa sai vieraaksi Hurrikaanin. Joukkueet tarjoilivat trillerin, joka päättyi vieraille 2-3 (20-25, 14-25, 25-22, 25-13, 8-15).

Ensimmäinen erä oli melko tasainen, Hurrikaani hallitsi sitä muutamalla pisteellä. Toinen erä meni varsin selkeästi vieraille. VaLePan peli-ilme muuttui pitkällä erätauolla, kun päävalmentaja Janne Kangaskokko piti miehistölleen pienen puhuttelun. Isäntäjoukkue otti kolmannen ja neljännen erä. Ratkaisu jäi viidenteen, jonka Hurrikaani taputteli.

"Kaikki tietää, että meillä on taitava joukkue, mutta meidän pitää saada taso pidettyä tapissa – kun näin onnistutaan, niin voitetaan pelejä. Yksi virhe on yksi piste, mutta peli ei silti saa lamaantua. Siinä meillä on opeteltavaa vielä", totesi päävalmentaja Janne Kangaskokko.

VaLePa kohtaa seuraavaksi Vantaa Ducksin kotona 10. helmikuuta.

Tilasto