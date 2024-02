Vuosia sitten julkaistun kirjan ostaminen Sastamalan nykyisille kulttuuripäättäjille ei tarkoituksenmukaista: "Myös erilaisia näkemyksiä on runsaasti"

Sastamalan kaupunki ei ostane Kulttuurin Sastamala -kirjoja päättäjille. Hankintaa esitettiin Maire Villon (ps.) jättämässä valtuustoaloitteessa.

Viranhaltijavalmistelussa todetaan, että kirjan kirjoittamisesta on kulunut kohta kahdeksan vuotta. Paikkakunnan kulttuurielämässä on tapahtunut tuona aikana muutoksia. "Myös erilaisia näkemyksiä on runsaasti", sanotaan valmistellussa vastauksessa.

Kirja on hankittu silloiselle kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle vuonna 2016 sekä tulevan sivistyslautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle, kulttuuritoimistoon sekä kaupungintalolle ja -hallitukselle. Seuraavana vuonna kirjan ovat saaneet uusi valtuusto, kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta sekä keskeiset viranhaltijat.

Kaupungintalolla ja kulttuuripalveluilla on muutamia kirjoja, joita halukkaat kulttuuriasioista päättävät voivat lainata tai saada omaksi. Kirjastoissa on teosta lainattavana useita kappaleita.

Valmistelun mukaan tässä ajassa ei ole enää tarkoituksenmukaista, että kaupunki lähtisi erikseen hankkimaan kyseisiä kirjoja kaikille nykyisille kulttuuriasioista päättäville.

Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä.