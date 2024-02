Sastamalan uudessa kaupunkitapahtumassa ei jäykistellä: Kankeet lupaa "ernomaset kalaasit"

Uusi kaupunkitapahtuma Kankeet järjestetään Sastamalassa lauantaina 6. huhtikuuta. Luvassa ei ole jäykistelyä, vaan "ernomaset kalaasit".

Kankeiden sisältöä on suunniteltu viime vuoden lopulta lähtien yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin edustajien kesken. Tavoitteena on elävöittää kaupunkikeskustaa tapahtumalla, jossa yhdistyvät monipuolinen ohjelma ja yritysten palvelut.

"Monipuoliselle ja uudistetulle kaupunkitapahtumalle on selvästi tilausta. Ihmiset voivat Kankeiden ohjelmasta poimia sopivaa tekemistä ja samalla hyödyntää liikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden palveluja", kertoo yritysasiantuntija Mikko Rauva kaupungilta.

Yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita haastetaan mukaan laajalla rintamalla.

"Odotettavissa on, että väkeä liikkuu sankoin joukoin. Kannattaa siis ehdottomasti pitää ovet auki ja tehdä hyviä markkinatarjouksia tai muilla keinoin houkutella väkeä paikalle", rohkaisee Mikko Rauva. "Myös kolmannen sektorin toimijat ovat tervetulleita mukaan vaikkapa esittelemään omaa toimintaansa torille", hän jatkaa.

Tapahtuman nimi on lainattu kansantieteilijä, historiantutkija Antero Wareliukselta. Hän aikoinaan luonnehti, että tyrvääläiset ovat "kankeita, hiljaisia ja tytyväisiä".

Tapahtuman sisältö on hyvää vauhtia rakentumassa. Torin lavalla on tarjolla tanssi- ja musiikkipitoista ohjelmaa. Lisäksi tiedossa on ainakin Kirjakorttelin kulttuuritarjontaa, katusählyturnaus ja liikuntarieha lapsiperheille.

Kankeet on jatkossa määrä järjestää 1-2 kertaa vuodessa.