Kuvakivaa Jaatsilla

Sastamalassa Kulttuuritalo Jaatsilla on nähtävänä lasten ja nuorten taidetta. Näyttely on nimeltään Kuvakivaa.

Taiteilijat ovat 7-16-vuotiaita. He ovat Sastamalan perusopetuksen Sylvään ja Äetsän koulujen oppilaita sekä Sastamalan opiston kuvataidekoulun opiskelijoita keskustasta ja Mouhijärveltä. Teoksia on tehty monella eri tekniikalla.

Ryhmien opettajat ovat Taina-Riitta Hautala Sylvää koululta, Kati Juurikka ja Elina Kujansuu kuvataidekoulusta sekä Heli Tala Äetsän koulusta.

Helmikuussa vietettävä Lasten Pirkkaset on Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurikuukausi. Teemana on Kivaa kirjaimilla. Inspiraation se on saanut Kirsi Kunnaksen syntymän 100-vuotisjuhlavuodesta.

Kuvakivaa Kulttuuritalo Jaatsolla 6.2.-24.2. Näyttely on avoinna tiistaista lauantaihin klo 9-15. Vapaa pääsy.