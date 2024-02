Paunovic ja Popovic jatkavat LP-Vampulassa

Valmentajat Stefan Paunovic ja Tatjana Popovic pysyvät LP-Vampulassa. Osapuolet ovat solmineet kaksivuotisen sopimuksen.

"Olen erittäin iloinen, että jatkamme yhteistyötämme. Tämä tiimi on joukko upeita ihmisiä, ja uskon, että voimme kehittyä vielä enemmän. Mielestäni tällä tiimillä on paljon potentiaalia, mutta se vie vain aikaa, ennen kuin se potentiaali saadaan ulos", sanoo Stefan Paunovic. "Haluan työskennellä suomalaisten pelaajien kanssa ja LP-Vampula on hyvin organisoitu seura", hän toteaa.

Liigajoukkue pyritään yhdessä nostamaan korkeammalle tasolle tulevaisuudessa. Stefan Paunovic myöntää, että hän ei aluksi ajatellut jäädä Huittisiin.

"Me teemme täällä todella mukavaa yhteistyötä ja on hyvä jatkaa yhdessä samaan suuntaan. Tavoitteemme ovat samat jatkossa, joten oli helppoa allekirjoittaa sopimus", kuvailee Stefan Paunovic. "Haluan myös mainita upeat fanimme, jotka ovat meille suurena tukena otteluissa. Iso kiitos tuesta seuralta ja faneilta."

LP-Vampulan toiminnanjohtaja Timo Talvitien mukaan seura halusi kaksikon jatkavan Huittisissa. Tästä syystä heidän kanssaan solmittiin kaksivuotinen sopimus.

"Tämä kausi on osoittanut, että valmennus on ollut hyvää ja joukkueen pelaajilla ja valmennuksella on hyvä yhteishenki. Yhteistyö seurankin kanssa on toiminut hyvin", kertoo Timo Talvitie.

"Valmennus on ollut terveellä, kehittävällä pohjalla ja pelaajat ovat kehittyneet kauden aikana hyvin. Juuri tätä olemme tavoitelleet. Ja kuten maajoukkueen päävalmentaja Nikolas Buser totesi täällä käydessään, täällä tehdään hyvää työtä ja se edellyttää kaikilta osapuolilta hyvää tekemistä", sanoo Talvitie.

Stefan Paunovic ja Tatjana Popovic aloittivat LP-Vampulassa kuluvan kauden alussa.