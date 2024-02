Ristentien kunnosta huoli Kokemäellä: "Pahoin urautunut ja halkeillut"

Kokemäellä on huolta Ristentien kunnosta. Asian nosti valtuustossa esiin sosialidemokraattinen ryhmä.

Aloitteen mukaan Ristentie on Henrikin kappelin ja Kupparikalliontien välillä paikoin niin pahasti urautunut ja halkeillut, että on vaara sen pettämisestä. Allekirjoittajat esittävät, että kaupunki on yhteydessä ELY-keskukseen. Tielle kiirehditään pikaista korjausta ennen kuin sattuu vahinkoja.

Ryhmän valtuustoaloitteen jätti Ari Prinkkala.