Sastamalassa vaalipäivänä kymmenen äänestyspaikkaa, oma kerrottu äänioikeusilmoituksessa

Presidentinvaalin toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina. Vaalihuoneistot avautuvat aamuyhdeksältä.

Esimerkiksi Sastamalassa äänestyspaikkoja on kymmenen eri puolilla kaupunkia. Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa. Se on kerrottu äänioikeusilmoituksessa, joka on toimitettu joko postitse tai sähköisesti. Jos oma äänestyspaikka on esimerkiksi Suodenniemen Urheilutalo, ei äänestämässä voi käydä Kiikassa Äetsän koululla.

Äänestys jatkuu iltakahdeksaan.