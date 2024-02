Aapo Karvinen loikki hopealle SM-halleissa

Tampereella kilpaillaan SM-hallit viikonvaihteessa.

Vammalan seudun Voiman Aapo Karvinen tuli miesten kolmiloikassa toiseksi. Hänen tuloksensa oli 15,65.

Naisten 400 metrillä Vammalan seudun Voiman Veera Mattila oli viides. Hän voitti oman eränsä tuloksella 55,54.

Ella Junnila hakee korkeushypyssä paikkaa MM-halleihin. Tulosraja on 198 ja hänen kauden parhaansa 190. "Hyppäämällä itse hyvin voin vahvistaa tilannettani", sanoo Ella Junnila mahdollisuuksistaan nousta ranking kautta listoille. "Vire on tosi hyvä kaikin puolin", hän toteaa. Ella Junnila edustaa Tampereen Pyrintöä. Urheilu-uransa hän on aloittanut Kiikan Riennon ja Vammalan seudun Voiman riveissä.

Veera Mattilan on määrä juosta 800 metrin kilpailussa.