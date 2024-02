Rokkimimmi Sastamalasta jatkoon: Kaksi tuolia kääntyi – Katso esitys!

Sastamalalainen rokkimimmi Marju Inkinen on jatkossa The Voice of Finlandissa. Hän oli mukana sunnuntai-illan lähetyksessä.

Ääni ratkaisee -vaiheessa Marju Inkinen lauloi Foo Fightersin kappaleen Times Like These. Esitys sai ensin Elastisen ja hetkeä myöhemmin Maija Vilkkumaan tuolin kääntymään. Tähtivalmentajia ovat myös Sanni ja Arttu Wiskari.

Seuraavassa vaiheessa The Voice of Finlandissa nähdään kaksintaisteluja.