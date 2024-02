Sotainvalidien lippu säilytyksessä Huittisten kirkossa

Huittisten seurakunta ottaa vastaan Huittisten Seudun Sotainvalidien lipun säilytettäväksi kirkossa. Yhdistys on päättänyt purkautumisesta.

Aloitteessa kerrotaan, että Huittisissa on elossa kaksi veljeä. Heistä iäkkäämpi täytti kesällä sata vuotta ja nuorempi saavuttaa saman iän ensi kesänä.

Lippua on säilytetty kirkon sakaristossa. Sitä on käytetty lippulinnassa juhlapyhinä ja sotainvalidien siunaustilaisuuksissa. Lippua on myös lainattu Keikyään ja Punkalaitumelle, joissa kummassakaan ei ole enää yhtään veljeä elossa.

Päätöksen lipun ottamisesta säilytettäväksi teki kirkkoneuvosto.