Päättäjien tavoitettavuus puhutti Sastamalan valtuustossa: "Meidän täytyy vastata puhelimeen"

Sastamalan valtuuston kokouksessa päättäjien tavoitettavuus herätti keskustelua.

Asian nosti esiin Kari Kaaja (kok.). Hän kertoi tulleista kyselyistä, joiden mukaan valtuutettuja ei tavoita puhelinnumeroista tai sähköposteista, koska niitä ei jokaiselta ole kaupungin kotisivuilla. "Olisi toivottavaa, että kaikki valtuutetut laittavat puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa sinne, jotta voidaan ottaa yhteyttä, kun on asiaa", Kaaja kehotti.

Valtuuston puheenjohtaja Jari Andersson (kok.) huomautti, että asia on jokaisen valtuutetun oma. "Toive on varsin kohtuullinen, että valtuutettu tavoitettaisiin, jos kuntalaisella on asiaa", hän jatkoi.

"Me olemme julkisessa palveluksessa", muistutti Heljä Leppäniemi (sd.). "Meidän täytyy vastata puhelimeen. Ja jos me emme vastaa sillä hetkellä, niin soitamme siihen numeroon", hän sanoi.

"Näin se on", totesi puheenjohtaja Jari Andersson puheenvuorojen päätteeksi.