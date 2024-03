Arto Satonen uudesta presidentistä: "Alexander Stubb on sanonut tavoitteekseen olla yhdistävä tekijä ja siihen hänellä on kaikki edellytykset"

Sastamalalainen työministeri Arto Satonen (kok.) osallistui tasavallan presidentti Alexander Stubbin virkaanastujaisiin. Valta ja vastuu siirtyivät välittömästi.

Arto Satonen kuvailee Alexander Stubbilla olevan parhaimmat edellytykset ottaa presidentin tehtävä vastaan vaikeana aikana. "Vahva kokemus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, verkostot maailmalla valmiina ja kyky viedä Suomen viestiä maailmalle niin kahdenkeskisissä keskusteluissa, konferensseissa kuin kansainvälisessä mediassakin ja vielä usealla kielellä", hän listaa.

Uusi presidentti on aina myös uuden aikakauden alku. Arto Satosen mielestä Suomessa on ollut useita hyviä presidenttejä, vaikka he ovatkin olleet keskenään erilaisia. Jokainen presidentti kuvaa myös omaa aikaansa.

"Alexander Stubb on sanonut tavoitteekseen olla yhdistävä tekijä ja siihen hänellä on kaikki edellytykset", Arto Satonen toteaa viikkoviestissään.