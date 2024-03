Katso Marju Inkisen veto kaksintaistelussa: "Mä lähden Maijan matkaan"

Sastamalalainen Marju Inkinen jatkaa The Voice of Finlandissa. Tiimi vain vaihtui.

Kaksintaistelussa Marju Inkisen parina oli Marko Turunen. Valmentaja kehui sastamalalaista vuolaasti. "Hänellä on kokemusta, hyvä meininki ja korkea energia", luonnehti Elastinen.

Marju Inkinen ja Marko Turunen esittivät Guns N' Roses -yhtyeen megahitin You Could Be Mine.

"Tässä on rosoa, tässä on vähän verta, hikeä ja kyyneleitä – ne löytyy kyllä mun sisältä", kuvaili Marju Inkinen biisiä. "Haluan jatkoon ehdottomasti", hän vakuutti.

Esitys sai valmentajat taputtamaan seisaaltaan.

"Molemmilta aivan timanttinen nappiveto", sanoi Elastinen. "Marju, jotenkin toi sun esiintyminen on niin luonnollista. Sä nautit, joka solullasi palat, että pääset lavalle, fiilis välittyy", hän jatkoi.

"Erittäin hyvä veto molemmilta", ylisti Arttu Wiskari.

Elastinen valitsi kaksikosta jatkoon Marko Turusen. Marju Inkisen tie kilpailussa ei suinkaan päättynyt, sillä hänet kaapattiin.

Maija Vilkkumaa, Sanni ja Arttu Wiskarin apuvalmentaja Costello halusivat Sastamalan rokkimimmin tiimiinsä. Niinpä Marju Inkinen pääsi tekemään valinnan.

"Mä lähden Maijan matkaan", sanoi Marju Inkinen hetken mietittyään. "Maija on niin rock, kuten minäkin", hän perusteli.

Lopullinen jatkopaikka ei ole kaapatuille aivan varma, jos kaappauksia tulee lisää. Jatkopaikkoja on tiimissä vain kaksi.

Marju Inkisen esityksen kaksintaistelussa voi katsoa soittimesta jutun alusta tai tästä linkistä.