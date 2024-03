Karhuhiihto toi viestin Säkylään

Säkylään hiihdettiin perinteinen Karhuhiihto viikonloppuna. Satakuntalainen Osakunta toi samalla mukanaan Karhuviestin.

Karhuhiihto hiihdetään edellisestä kuntavieraasta seuraavaan. Matkaan hiihtäjät lähtivät Ulvilasta. Osallistujia oli kymmenkunta.

Kuntavierasperinne näyttää osakuntalaisille, mitä kaikkea tarjottavaa maakunnalla on. Isännöintivuorossa olevaa kuntavierasta se muistuttaa, miten tärkeää molemminpuolinen kiinnostus on. "Jokavuotinen kuntavierasperinne on ensiarvoisen tärkeä asia, sillä se kiinnittää osakunnan juuret monin säikein Satakunnan jokaiseen kolkkaan", todetaan Karhuviestissä.

Osakuntalaiset retkeilevät Säkylässä seuraavan kerran kesällä Kuhina-viikonloppuna.