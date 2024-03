Punkalaitumella koulu vaihtoi taas eurolla omistajaa

Vanha yhteiskoulu ja lukio on vaihtanut omistajaa Punkalaitumella.

Myllynkivet Oy osti rakennuksen kunnalta vuonna 2021. Yhtiö on myynyt sen hiljattain Kenkätehdasgym Oy:lle.

Kauppahinta oli yksi euro. Saman summan Myllynkivet Oy maksoi aikanaan kunnalle.

Tontti on kunnan omistuksessa. Kunta on solmimassa Kenkätehdasgym Oy:n kanssa vuokrasopimuksen. Vuokra on 233 euroa vuodessa.

Asia on kunnanhallituksen hyväksyttävänä.