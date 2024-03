Lumipyryn vuoksi ajokeli erittäin huono, Satakunnassa voi tulvia

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia.

Ajokeli on Pirkanmaalla ja Satakunnassa erittäin huono. Syynä on lumipyry. Liikenteessä voi olla suuria häiriöitä ja onnettomuusriski on huomattava.

Tulvakeskuksen mukaan Satakunnassa joet voivat paikoin tulvia alavimmille alueille. Taustalla ovat sateet ja lumen sulaminen. Hulevesitulvia voi myös esiintyä.

Varoituksia päivitetään jatkuvasti. Ajantasaiset tiedot voi tarkastaa tästä.