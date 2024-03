Kokemäki huutokauppaa perintötilan, johon kuuluu muinaisjäännösalue

Kaupunki huutokauppaa perillisittä kuolleelta henkilöltä jääneen kiinteistön Kokemäellä. Rahat on käytettävä lasten ja nuorten kulttuuri- ja musiikkikasvatukseen.

Kuolinpesän omistama kiinteistö on kooltaan noin 1,75 hehtaaria. Siihen kuuluu noin puolet metsäsaarekkeesta sekä 1950-1960-luvuilla rakennetut asuinrakennus ja talousrakennus, jotka eivät ole olleet vuosiin käytössä.

Alkujaan esillä, että kiinteistö oltaisiin myyty perukirjan mukaisella 8 000 euron hinnalla naapurikiinteistön omistajalle. Kaupunginhallitus kuitenkin päätyi avoimeen huutokauppaan.

Kiinteistöllä on metsämaata noin 1,37 ha. Sen arvoksi on metsäarviossa merkitty 23 200 euroa. Keskivaiheilla kiinteistöä on kiinteä muinaisjäännösalue, jossa on röykkiöitä ja kiviaitoja.

Omaisuuden luovuttamisen kaupungille ratkaisi hakemuksen pohjalta Valtiokonttori.