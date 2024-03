Särkimyskosken raittisilta uusitaan Huittisissa: Tuodaan paikalle kokonaisena

Huittisissa rakennetaan kaupungin keskustassa Särkimyskoskelle uusi silta jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kilpailutus toteutetaan huhti-toukokuussa.

Uusi silta on jännitetty liimapuinen kevyen liikenteen palkkisilta. Se tuodaan paikalle valmiiksi koottuna. Jännemitta on 34 metriä ja leveys neljä metriä. Päällysrakenne on Versowoodin tyyppisilta.

Hanke sisältää nykyisen puisen sillan purkamisen ja uuden sillan rakentamisen.

Valvontatöistä ja turvallisuuskoordinaattorin palveluista kaupunki hyväksyi WSP Finland Oy:n tarjouksen.