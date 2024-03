Marju jatkaa Maijan ja Laura Elastisen tiimissä

Sastamalalainen Marju Inkinen ja Huittisista kotoisin oleva Laura Ruusumaa jatkavat The Voice of Finlandissa. Inkinen on Maija Vilkkumaan ja Ruusumaa Elastisen tiimissä.

Kaksintaistelujen päätyttyä alkaa Knockout-vaihe. Tähtivalmentajien tiimeissä on jäljellä kymmenen kilpailijaa jokaisessa.

Elastinen valitsi Laura Ruusumaan tiimiinsä viimeisessä kaksintaistelussa. Ruusumaa esitti Toni Braxtonin kappaleen Un-Break My Heart yhdessä Isabel Chikotin kanssa.

"Onpahan ollut kutkuttava matka!" hekumoi Marju Inkinen artistitilillään Instagramissa. Hän päätyi jo aiemmin kaappauksen kautta Maija Vilkkumaan tiimiin.

Jutun alusta voit katsoa Marju Inkisen ja Laura Ruusumaan esitykset kaksintaisteluissa.