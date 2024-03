Huovinrinteen uimahallissa osa altaasta pois käytöstä kaakelivaurioiden vuoksi

Säkylässä Huovinrinteen uimahallissa on todettu kaakelivaurioita. Kyseinen alue on rajattu altaasta.

Matalassa päädyssä kahden uintiradan osuus ei ole käytössä. Muutoin uimahallissa voi uida normaalisti.

Korjaustyöt on määrä tehdä huhtikuussa. Niiden ajaksi allas joudutaan sulkemaan kokonaan.

Huovinrinteen uimahalli on Porin prikaatin varuskunta-alueella. Yleisölle on avoimia vuoroja. Varuskunnan pääportilla uimahalliin menevien tulee esittää henkilötodistus ja he saavat vierailun ajaksi tilapäisen kulkuluvan.