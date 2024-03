Reijo Siltala valittiin kansliapäälliköksi Tuusulaan

Köyliöstä kotoisin oleva Reijo Siltala on valittu Tuusulan kansliapäällikön virkaan. Vuodesta 2020 hän on toiminut Janakkalan kunnanjohtajana.

Reijo Siltala on aiemmin on työskennellyt muun muassa Karhuseudun toiminnanjohtajana, Innovaatioakatemian ja Perlaconin asiantuntijana, Kokemäen kaupunginjohtajana sekä Köyliön hallintojohtajana. Oppiarvoltaan hän on filosofian tohtori.

Tuusulan valtuustossa Reijo Siltala voitti virkavaalin äänin 37-14.