Välierähuumaa Huittisissa pitkällä kaavalla

Naisten Mestaruusliigan välierissä LP-Vampula kärsi kotona tappion 2-3 (15-25, 25-13, 25-22, 17-25, 9-15). LP Kangasala johtaa sarjaa kahdella voitolla.

LP-Vampula vei toisen erän nimiinsä selkein luvuin. Koko joukkue pelasi uhrautuvasti. Vieraat sortuivat virheisiin. Kotijoukkue ei hukannut fokustaan pitkällä erätauolla, vaan otti kolmannen erän nimiinsä pitäen välillä reiluakin johtoasemaa. Ottelu ratkesi viidennessä erässä. LP-Vampula ei onnistunut kuromaan karkuun päässeen vastustajan etumatkaa kiinni.

"Pelasimme hyvin, mutta Kangasala oli parempi. Tämä ei ollut huippupeli, mutta kuitenkin korkeatasoinen", luonnehti päävalmentaja Stefan Paunovic. "Emme anna periksi. Ja ilmapiiri täällä Tahto Areenalla oli mahtava", hän kehui.

Finaalipaikka on katkolla LP Kangasalan kotisalissa pitkäperjantaina. LP-Vampulalta tarvitaan lähes pienoinen ihme, jotta sarja saa jatkoa. "Pallo on kuitenkin pyöreä ja niin kauan kuin on pelejä ja eriä jäljellä, niin kaikki on mahdollista", sanoo LP-Vampulan toiminnanjohtaja Timo Talvitie.

Kaikkien aikojen ensimmäistä naisten Mestaruusliigan välieräottelua oli Tahto Areenalla todistamassa 879 katsojaa.

Tilasto