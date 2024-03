Marju Inkinen yllätti herkällä biisillä The Voice of Finlandissa: "Voit olla todella ylpeä itsestäsi" – Katso esitys!

Sastamalalaisen Marju Inkisen esitys The Voice of Finlandin Knockout-vaiheessa keräsi kehuja. Hänen tiensä kilpailussa kuitenkin nousi pystyyn.

Rokkimimmi Marju Inkinen yllätti herkällä vedolla. Hän lauloi kappaleen Kato mitä sä teit. Kysymyksessä on Phil Collinsin kirjoittama ja levyttämä Against All Odds (Take a Look at Me Now), jonka suomeksi on tunnetuksi tehnyt Ressu Redford.

"Tää oli tosi hieno esitys", kommentoi tähtivalmentaja Maija Vilkkumaa. "Voit olla todella ylpeä itsestäsi", hän jatkoi.

"Sä esittelit puolen, jota mä en sinussa ehkä nähnytkään. Sitä elettyä elämää ei voi lavastaa", luonnehti Elastinen tulkinnan uskottavuutta.

Marju Inkinen putosi vaikuttavasta esityksestä huolimatta jatkosta. Hän jäi neljän seuraavaan vaiheeseen Maija Vilkkumaan tiimissä jatkavan joukosta aivan kalkkiviivoilla.

"Tavallaan helpottunut ja tottakai haikea. Tämä on ollut äärettömän hieno matka, mikä voisi olla sen upeampaa", kuvaili Marju Inkinen tuntemuksiaan.

Tähtivalmentajaltaan rokkimimmi sai ohjelmassa suitsutusta.

"Hän on minusta hirveen viehättävä lavaesiintyjä", totesi Maija Vilkkumaa. "Todella heittäytyvä ja tykkään ihan hirveesti hänen soundistaan", hän jatkoi.

Marju Inkinen keikkailee muun muassa uuden Marju Inkinen Rock'n Roll Bandin kanssa.