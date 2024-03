LP-Vampula pelaa pronssista

Naisten Mestaruusliigassa LP-Vampula pelaa pronssiotteluissa. LP Kangasala voitti ratkaisevaksi jääneen kolmannen välierän 3-0 (25-21, 25-20, 25-17).

Ensimmäisessä erässä LP-Vampula sai koneensa hitaanlaisesti käyntiin. LP Kangasala otti alkuun kaulan 6-0. LP-Vampula tuli tasoihin tilanteessa 13-13. Sen jälkeen kotijoukkue kiristi otetta. Toinen erä alkoi LP Kangasalan tahdissa. LP-Vampula nousi kerran johtoasemaan tilanteessa 10-11, mutta se ei riittänyt. Kolmannessa erässä vieraiden eväät oli jo syöty.

LP-Vampulalla on pieni huili ennen pronssiotteluita. "Se tulee tarpeeseen, mutta vastustajasta ei ole vielä tietoa", sanoo toiminnanjohtaja Timo Talvitie. "Jos Puijo ja Pölkky tahkoavat välieräänsä täydet viisi ottelua, on varmaa, että meillä on pronssipeleissä väsynyt ja pettynyt joukkue", hän ennakoi.

Mitalikamppailu alkaa sunnuntaina 7. huhtikuuta.

