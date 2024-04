Laura Ruusumaa jatkaa The Voice of Finlandissa: "Kelatkaa mikä soundi!"

Huittisista lähtöisin oleva Laura Ruusumaa jatkaa The Voice of Finlandissa live-lähetyksiin. Hän kilpailee Elastisen tiimissä.

Knockout-vaiheessa Laura Ruusumaa esitti Whitney Houstonin kappaleen I Will Always Love You. Hän sai yleisön taputtamaan seisaaltaan.

"Huh, huh. Aivan sanattomaksi jättää", sanoi tähtivalmentaja Elastinen. "Kelatkaa mikä soundi!" hän hihkaisi.

Elastisen tiimissä jäljellä on Laura Ruusumaan lisäksi jäljellä kolme kilpailijaa.

The Voice of Finland jatkuu suorilla live-lähetyksillä perjantaina.