Kunniakansalaisten rivit harvenevat Säkylässä

Säkylässä kunniakansalaisia ei ole enää montaa jäljellä.

Avustushakemuksen mukaan veteraaneja on kolme, joista miehiä on kaksi. Leskiä on yksitoista.

Kunta myönsi paikalliselle sotaveteraaniyhdistykselle tuhannen euron avustuksen. Se käytetään veteraanien ja leskien arjen tukemiseen.

Sotaveteraaniyhdistys vaalii veteraaniperinnettä tuleville sukupolville ja rakentaa kansalaisten maanpuolustustahtoa. "Molemmat ovat arvoja, joita Suomen suurimman varuskunnan

kotikunnan tulee tukea myös rahallisesti", todetaan kunnanjohtaja Teijo Mäenpään päätöksessä.

Yhdistys anoi kunnalta avustusta, jonka kunta katsoo kohtuulliseksi.