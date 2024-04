Kokemäenjoessa virtaa vettä nyt paljon: Liikkeellä säännöstelylupien maksimimäärä

Pirkanmaalla vedenkorkeudet nousevat ELY-keskuksen mukaan vauhdilla. Tulevien viikkojen säällä on suuri merkitys tulvien kehittymiseen.

Kokemäenjoen alaosilla jää on ollut talven aikana vahvaa. Virtaamat on pidetty maltillisina. Juoksutuksia hillitsemällä on ehkäisty jäiden lähtemistä liikkeelle ja jääpatojen muodostumista.

"Tällä hetkellä Kokemäenjoessa vettä virtaa säännöstelylupien maksimimäärän verran, koska vettä on jo nyt paljon liikkeellä ja säännöstellyissä järvissä pyritään pitämään vielä varaa sulamisvesille", kertoo johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tulviin varautumista on osittain helpottanut keskimääräistä suuremman lumikuorman sulaminen vähitellen.