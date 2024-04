Sastamalassa RSO:n konsertin ennakkoliput myyty loppuun, ovella voi onnistaa

Radion Sinfoniaorkesteri esiintyy Sastamala Gregorianan vieraana Vexve Areenassa maanantaina kello 19. Konsertin ennakkoliput on myyty loppuun.

Ovelta on vielä saatavana 400 lippua, jotka on varattu ensisijaisesti alle 18-vuotiaille. He pääsevät konserttiin maksutta. Jos lippuja jää yli, myydään ne ovella nopeimmille.

RSO:n ylikapellimestari Nicholas Collon, intendentti Tuula Sarotie ja solisti Christoffer Sundqvist keskustelevat konsertista ja ohjelmasta ennen konserttia noin kello 18-18.30. Tilaisuus on yleisölle avoin.

Yle Radio 1 lähettää konsertin suorana lähetyksenä. Radiossa kuullaan konsertin väliajalla Sastamala Gragorianan festivaalijohtaja Johannes Rantasen ja festivaalin perustajan, kotiseutuneuvos Maiju Vuorenojan ajatuksia ja tunnelmia. Heitä haastattelee Ahti Paunu.