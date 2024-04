Venepaikkojen laskut lähetetty Sastamalassa, vuokrista 25 000 euron tulot

Sastamalassa kaupunki on lähettänyt venepaikkojen laskut. Vuokrista kertyvä tuloarvio on 25 000 euroa.

Merkittyjä laituri- ja rantapaikkoja on veneille yhteensä noin 260. Näistä moottorivenepaikkoja on 186, sou­tu­ve­ne­paik­ko­ja 69, saunalauttapaikkoja kolme ja muita kaksi.

Venepaikat sijaitsevat Vammalassa ja Karkussa.

Hinnat ovat samat kuin viime vuonna. Kallein vuokra on Tammisenrannan aallonmurtajalla 190 euroa. Edullisin on merkitty rantapaikka 45 euroa. Vuokrista on päättänyt tekninen lautakunta.

Kaupunki muistuttaa, että laskun maksamalla paikka säilyy.

Keikyässä, Kiikassa, Kiikoisissa, Mouhijärvellä ja Suodenniemellä ei ole kau­pun­gin ylläpitämiä venepaikkoja. Näillä alueilla ei myös­kään ole pe­rit­ty vuokraa veneiden säilyttämisestä rannoilla.