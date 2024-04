Kokemäelle työllisyysalueen asiointipiste, naapuriin laajempi toimipiste

Satakunnan työllisyysalueella valmistellaan palveluverkkoa ja hallintoa. TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnile ensi vuoden alussa.

Työllisyysalueen palveluverkko koostuu toimipisteistä, asiointipisteistä ja sähköisistä palveluista. Jokaisessa kunnassa on vähintään asiointipiste. Tällainen on tulossa muun muassa Kokemäelle. Naapuriin Harjavaltaan esitetään laajemmin palvelevaa toimipistettä.

"Valmistelun tavoitteena on yhdistää kuntien omat palvelut sekä lakisääteiset palvelut mahdollisimman sujuvasti. Kyseessä ei ole vain työnvälityksen siirtyminen kuntiin, vaan uudistus on laajempi ja sen ytimessä on kuntien elinvoiman vahvistaminen", kuvailee Porin nykyisen Kasvupalvelut-yksikön päällikkö Jouko Hautamäki. Työllisyysalueen työllisyyspalvelut sijoittuvat osaksi uutta Kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksikköä. Hautamäki toimisi sen päällikkönä ja siten myös työllisyysalueen johtajana.

Neuvottelut asiointipisteistä pyritään saamaan päätökseen ennen kesälomakautta.