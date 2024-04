Pirkanmaan kyläasiamies Jani Hanhijärvi kannustaa kyliä mukaan suosittuun tapahtumapäivään

Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä järjestetään 8. kesäkuuta jo kymmenettä kertaa. Juhlavuoden tavoitteena on lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja tuoda parrasvaloihin kylien monipuolista toimintaa.

Avoimet Kylät -päivään kannattaa ilmoittautua mukaan, jos kylällä järjestetään vaikkapa kesätori, pihakirppis, luonto- tai pyöräretki, kyläkävely, lastentapahtuma, yhteislaulutuokio, kiinnostava luento, valokuvanäyttely, huutokauppa, maalaustalkoot, kesätanssit, kylätalon avoimet ovet, maatilavierailu tai lähes mitä tahansa muuta.

Tärkeätä on, että tilaisuus on kaikille avoin ja ohjelma sellaista, että se houkuttelee tutustumaan kylän toimintaan ja käyntikohteisiin. Teemapäivän kirkkaana ideana on, että kyläläiset järjestävät itsensä näköistä ohjelmaa. Myös kylän yritykset ovat tervetulleita mukaan.

"Kylät Pirkanmaalla ovat jo vuosia olleet aktiivisesti mukana tapahtumapäivässä, toivottavasti tälläkin kertaa. Avoimet Kylät -tapahtuma käynnistää kesän ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kylien monipaikkaisuuteen asumisen, yrittämisen ja lomailun kohteina", toteaa Pirkanmaan kyläasiamies Jani Hanhijärvi.

Valtakunnallisesti Avoimiin Kyliin on osallistunut vuosittain reilut 600 kylää, joissa on päivän aikana käynyt reilut 100 000 vierailijaa. Tapahtuma tuo siis sadat kylät parrasvaloihin ja lähimatkailukohteiksi.

Avoimet Kylät -päivän toteuttavat yhteistyössä Suomen Kylät, maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät, paikalliset yhdistykset ja aktiivit. Vielä ehtii hyvin mukaan, sillä ilmoittautumisia otetaan vastaan 12. toukokuuta saakka.

Pirkanmaalla päivää koordinoi Pirkan Kylät.