LP-Vampula julkaisi jo sopimuksia: Biberdžić ja Kuusela jatkavat joukkueessa

Naisten Mestaruusliigassa pelaava LP-Vampula on solminut ensimmäiset pelaajasopimukset tulevalle kaudelle. Laiturit Jovana Biberdžić ja Linnea Kuusela jatkavat joukkueessa.

"Olen kiitollinen päättyneestä kaudesta. Joukkue, valmentajat, koko tiimi ja fanit olivat kerrassaan mahtavia", kehuu Jovana Biberdžić. Hän on matkustanut Bosnia-Hertzegovinaan. Parin viikon loman jälkeen alkaa kiivastahtinen kesä kotimaansa Hopeisen liigan joukkueessa ja EM-karsinnoissa. Perhettään hän ei ole tavannut kahdeksaan kuukauteen. Huittisiin hän palaa syyskuussa.

"Ensi kaudella haluan toistaa tämän kokemuksen. Teimme historiaa ja sen toistaminen voi olla vaikeaa, mutta me voimme tehdä vielä enemmän. Kukaan ei osannut odottaa meiltä tällaista menestystä. Sijoituimme runkosarjassa viiden kärkeen, joka oli varsin tasainen rypäs. Olin niin iloinen, että sain olla tämän hienon joukkueen kapteeni", Biberdžić sanoo. Tappiosta pronssiotteluissa hän oli kuitenkin surullinen.

"Päällimmäisenä päättyneestä kaudesta on hyvät fiilikset, vaikka viidessä viimeisessä ottelussa emme kyenneetkään pelaamaan omalla tasollamme. Meillä oli mahtava joukkue, kaikki olimme ystäviä myös kentän ulkopuolella", kertoo Linnea Kuusela. Hän oli lopettamassa lentopallouransa jo edelliskauden jälkeen. LP-Vampulan passarin Lotta Kukkosen soitto sai Kuuselan kuitenkin pyörtämään päätöksensä.

Linnea Kuusela on nimetty maajoukkuerinkiin. Siitä otetaan pelaajat leirityksiin sekä Hopeisen liigan joukkueeseen että EM-karsintoihin. Valinnoista riippuen Kuuselan kesä kuluu joko lentopallon tai enemmän muiden töiden parissa. Huittisiin hän palaa elokuussa.

"Seurassa ollaan mielissään, että hallinnon yhteinen toive näistä ensimmäisistä julkistettavista pelaajista on saatu hiottua maaliin. Tämä yleispelaajapari on valmentajapariskunnan jälkeen erittäin mieluisa julkistaa, sillä Jovana ja Linnea ovat iso palanen tulevan kauden joukkuetta", toteaa toiminnanjohtaja Timo Talvitie. "Meidän ulkomaalaisvahvistusten hankinta ei perustu isoihin pelaajapalkkioihin, vaan siihen, että löydämme nousevat kyvyt, ennen kuin he ovat keränneet kuuluisuutta", hän kertoo.

LP-Vampulassa pelaajaneuvottelut kuuluvat lajijohtaja Hanna Arve-Talvitien tehtäviin.