Kokemäellä aurinkovoimalan yhteyteen suunnitteilla akkuvarasto

Nordi Oy kaavailee Kokemäellä Ronkankankaalle aurinkovoimalaa ja akkuvarastoa. Rakennustöiden on määrä alkaa aikaisintaan ensi vuonna.

"Olen tyytyväinen, että suunnittelemme aurinkovoimahankkeidemme yhteyteen myös akkuvarastoja, sillä ne mahdollistavat uusiutuvan energian osuuden kasvua sähköjärjestelmässä", kertoo Nordin toimitusjohtaja Piia Heikkinen.

Tuotantopotentiaali on alueella hyvä. Ronkankankaan sijainti on aurinkosäteilyn kannalta suotuisa. Alueen pinta-ala on noin 40-50 hehtaaria.

Aurinkovoimala voisi alkaa tuottamaan sähköä mahdollisesti vuonna 2026. Tuotanto olisi vuodessa arviolta 40-50 gigawattituntia. Akkuvaraston koko tarkentuu aurinkovoimalan koon tarkentuessa.

Investoinnin arvo on yli 30 miljoonaa euroa.