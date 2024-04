Perintötilasta viisi tarjousta Kokemäellä: Kaupunki myi 27 000 eurolla

Kokemäellä kaupunki huutokauppasi perillisittä kuolleelta henkilöltä jääneen kiinteistön. Rahat on käytettävä lasten ja nuorten kulttuuri- ja musiikkikasvatukseen.

Tarjouksia tuli viisi. Kiinteistö päätettiin myydä 27 000 euron hinnalla. Kyseinen tarjous oli korkein.

Alkujaan kaupunki oli myymässä kiinteistön suoraan perukirjan mukaisella 8 000 euron hinnalla. Kaupunginjohtaja kuitenkin muutti esitystään. Uuden valmistelun kautta kiinteistö päätyi huutokauppaan.

Tilalla on metsämaata noin 1,37 ha. Sen arvoksi on metsäarviossa merkitty 23 200 euroa. Keskivaiheilla kiinteistöä on kiinteä muinaisjäännösalue, jossa on röykkiöitä ja kiviaitoja.

Omaisuuden luovuttamisen kaupungille ratkaisi hakemuksen pohjalta Valtiokonttori.