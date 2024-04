K-Market Meijeriranta avaa ovensa Sastamalassa Vammaskosken partaalla

Sastamalassa Vammaskosken sillan kupeessa avautuu torstaina aamupäivällä kello 10 K-Market Meijeriranta.

Kauppiaina toimivat Jari ja Sari Hotanen. "Olemme iloisia, että voimme avata viimeinkin asiakkaiden kovasti odottaman Rautaveden oman ruokakaupan", he sanovat.

"Avauspäivänä tarjoamme asiakkaille simaa ja munkkeja", lupaa Jari Hotanen.

K-Market Meijerirannan kylmälaitteet ja valot ovat uuttaa energiapihiä tekniikkaa. Kaikki kylmää ja pakkasta vaativat tuotteet ovat ovien ja kansien takana.

Kaupassa on sähköinen hinnannäyttö ja uusista kassoista toinen on hybridikassa, joka toimii itsepalvelukassana ja tarpeen vaatiessa palvelukassana. K-Market Meijerirannassa on kahvipiste. Kaupassa valmistetaan paikan päällä täytettyjä bageleita ja patonkeja.

"Kaupan sijainti on upea ja saamme vielä kesäksi terassin kaupan viereen rannalle", Jari ja Sari Hotanen iloitsevat.

"Valikoimia on tehty Häijään K-Marketin pohjalta mutta varsinaisen valikoimatyön pääsemme aloittamaan nyt, kun kauppa avataan. Ryhdymme keräämään asiakastoiveita samoin tein", kertoo Jari Hotanen. "Saamme Meijerirantaan hyvän ja kattavan valikoiman, josta jokaiselle löytyy sopiva ostoskori", hän toteaa.

K-Market Meijerirannassa on Postnordin, Schenkerin ja Matkahuollon pakettipalvelut sekä Postin pakettiautomaatti. Pihalta löytyy K-Latauksen latauspiste ja luvassa on myös vierasvenesatama kaupan läheisyyteen.

Avajaisissa nauhaa ovat leikkaamassa Jari ja Sari Hotasen lisäksi K-Market-ketjun operatiivinen johtaja Teemu Naumanen ja Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen.