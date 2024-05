Aino Havukaiselta ja Sami Toivoselta uusi Tatu ja Patu: "Liikunnan hauskuus ja monipuolisuus ovat ytimessä"

Tatu ja Patu ovat jämähtäneet älylaitteidensa äärelle uudessa Paikoillenne, valmiit, hep! -kirjassa. Teoksessa käsitellään hervottoman hauskasti liikkumisen iloa hyötyliikunnasta ja höntsäilystä huippu-urheiluun.

Idea uuteen kirjaan syntyi sastamalalaisten Aino Havukaisen ja Sami Toivosen omista kokemuksista ja havainnoista.

"Viime aikoina on puhuttu tosi paljon niin lasten kuin aikuistenkin vähäisestä liikkumisesta ja puhelimen käytöstä. Emme kuitenkaan halunneet keskittyä esittelemään eri lajeja tai antaa ymmärtää, että vain huippu-urheilu olisi hyvää urheilua. Uutukaisessa liikunnan hauskuus ja monipuolisuus ovat ytimessä", tekijät kertovat.

Teoksessa liikkumisen tavat jaetaan kolmeen ryhmään. Ne ovat hyötyliikunta, liikunnan harrastaminen ja huippu-urheilu.

Kirjan keskivaiheilla on mukana hauska taukojumppa, joka sopii koko perheen yhdessä tehtäväksi. Nivelten lisäksi liikkeet vetreyttävät myös nauruhermoja.

"Ylipäänsä kaikki liikunta on yhtä arvokasta liikuntaa", kiteyttävät Aino Havukainen ja Sami Toivonen. "Pienikin lisäys arjen liikkumiseen on lisäys!" he kannustavat.

Tatu ja Patu – Paikoillenne, valmiit, hep! -kirja ilmestyy 3. kesäkuuta.