The Voice of Finland -kilpailun voittaja Laura Ruusumaa esiintyy LauttaRokissa 8. kesäkuuta. Hän on lähtöisin Huittisista.

Kaupunki esittää Laura Ruusumaalle tapahtumassa viralliset onnittelut.

Huittisten Yrittäjät järjestää LauttaRokin Vanhalla urheilukentällä.