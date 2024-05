VaLePan passariksi Matthieu Garcia

Mestaruusliigan tulevaan kauteen valmistautuvan VaLePan joukkue on täydentynyt.

Passarina aloittaa ranskalainen Matthieu Garcia. Hän siirtyy huippujoukkue Trentinon riveistä.

"Päätin tulla pelaamaan VaLePaan, koska tunsin heti seuran ja valmentajan kiinnostuksen minua kohtaan. Tämä vaikutti valintaani vahvasti. On myös se tosiasia, että VaLePa on erittäin kilpailukykyinen joukkue kansallisella tasolla ja europeleissä", kertoo Matthieu Garcia. Hän on 24-vuotias.

VaLePa kertoo, että Mikko Eskoa kysyttiin keväällä Trentinon joukkueeseen. Hän ei kuitenkaan voinut pelata europelejä toisessa seurassa, koska oli jo edustanut VaLePaa Mestarien liigassa.

Uusi kiinnitys yleispelaajaksi on Karkkilan Poikien kasvatti William Groffier. Nuori 19-vuotias lahjakkuus on hänkin syntynyt Ranskassa.