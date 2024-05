Digiklinikalla yli 20 000 käyttäjää Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikalle on rekisteröitynyt 20 300 käyttäjää. Sovellus oli avausviikolla useana päivänä sovelluskauppojen suosituimpien joukossa.

"Digiklinikka on saanut hyvän vastaanoton ja käyttäjämäärien perusteella tällaiselle palvelulle on todellakin tarvetta", sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen. Hän lupaa, että henkilöstön määrää työvuoroissa säädetään siten, että asiakkaat saavat vastauksen keskimäärin kymmenessä minuutissa. Alkuun se on vaihdellut paljon. Keskimäärin vastausaika on ollut 23,5 minuuttia.

Rekisteröityneitä käyttäjiä on jokaisesta hyvinvointialueen 23 kunnasta.