Suodenniemeltä kadonnutta 77-vuotiasta naista ei ole löydetty laajoista etsinnöistä huolimatta

Sastamalassa Suodenniemeltä kadonnut 77-vuotias Pirjo Hakala on edelleen kateissa. Häntä on etsitty laajasti eri puolilta Suodenniemeä muun muassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin.

Pirjo Hakala huomattiin kadonneeksi keskiviikkona illalla, kun omaiset eivät saaneet häneen yhteyttä. Hakala oli poistunut keskiviikon aikana kotoaan todennäköisesti kävellen. On kuitenkin mahdollista, että hän on myöhemmin pyytänyt esimerkiksi autoilijoilta kyytiä. Fyysisesti Pirjo Hakala on toimintakykyinen ja liikkunut itsenäisesti paikallisesti laajallakin alueella, mutta hän ei välttämättä itse tiedä omaa sijaintiaan.

Suodenniemen alueella on keskiviikkoyöstä torstai-iltapäivään saakka tehty poliisin johdolla kohdetarkastuksia ja maastoetsintöjä. Nämä ovat olleet tuloksettomia.

Kadotessaan Pirjo Hakalalla oli yllään mustat suorat housut ja vaalea fleecetakki sekä jalassa tummansiniset Crocsit ja mukana musta pieni käsilaukku.

Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja kadonneesta Sastamalan poliisin tutkintayksikön puhelinnumeroon 0295 415 027 tai sähköpostiin tutkinta.sastamala.sisa-suomi@poliisi.fi. Mikäli henkilö tavataan, pyydetään ottamaan yhteyttä hätänumeroon 112.