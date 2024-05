Olli Kunnarin valmentamalle maajoukkueelle ensimmäinen voitto makein lukemin

Miesten lentopallomaajoukkue otti sastamalalaisen Olli Kunnarin valmennuksessa ensimmäisen voittonsa. Kultaisen liigan ottelussa Belgia kaatui suoraan 3-0 (25-23, 25-17, 26-24).

Suomen kovin pistemies oli VaLePassa taannoin pelannut Niko Suihkonen. Hänen saldokseen kirjattiin kahdeksantoista.

Kultaisessa liigassa joukkueella on nyt yksi voitto ja yksi tappio. Sarjataulukossa Suomi on seitsemäntenä. Joukkueita on kaksitoista.

Suomi kohtaa seuraavaksi Viron ja Espanjan viikonloppuna Espanjassa.