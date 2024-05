Mikko ja Reija Matintalo Huittisista palkittiin Satakunnan vuoden nuorena yrittäjänä

Satakunnan vuoden nuoren yrittäjän tunnustuksen ovat saaneet Mikko ja Reija Matintalo Huittisista. Pariskunta johtaa menestyksekkäästi tilakokonaisuutta.

Matintalojen liikeidea perustuu kestävään ja omavaraisuuteen pyrkivään maatalouteen. Tilan energiaomavaraisuus ja vihreän sähkön tuotanto biokaasulaitoksen avulla ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen toiminnassa.

"Innovatiivinen maatilan kehittäminen ja ympäristöystävällinen energiantuotanto tekevät yrityksestä ainutlaatuisen ja edelläkävijän suomalaisessa maataloudessa", perustelee valintaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Nina-Mari Turpela.

Yrityksen menestyksen taustalla on Mikko Matintalon ja hänen puolisonsa Reijan luonteva yhteistyö. Nuorena yrittäjäparina he ovat onnistuneet hyödyntämään yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita arjen apuna, esimerkiksi ulkoistamalla lietteen levityksen.

Päämäärätietoinen kasvaminen ja kehittyminen ovat mahdollistaneet yrityksen laajentumisen ja menestyksen. Suurimpina riskeinä ovat olleet isot investoinnit tuotannon ja peltoalan kasvattamiseen, mutta nämä riskit ovat kannattaneet. Tällä hetkellä tilalla viljellään yli 900 hehtaaria maata ja nautakarjaa on yli puolitoistatuhatta eläintä. Lisäksi yritysrypäs, johon kuuluu neljä yritystä, tuottaa noin kolmen miljoonan euron liikevaihdon.

"Meillä on neljä poikaa ja lapsiperhearjen sovittaminen tällaiseen sesonkiluonteiseen yrittämiseen on kyllä välillä aika haasteellista, mutta välillä se on kyllä ihan hauskaakin", sanoo Mikko Matintalo.

Valinnan perusteluissa korostuvat erityisesti Matintalojen yrityksen innovatiivisuus ja yrittäjäasenne. Biokaasulaitoksen ansiosta he ovat viemässä suomalaista maataloutta ja naudanlihantuotantoa kohti hiilineutraaliutta.

"Omavaraisuus ja puhdas suomalainen naudanlihantuotanto ovat nykyään erityisen arvokkaita ominaisuuksia. Mikko ja Reija ovat rohkeita, innovatiivisia nuoria yrittäjiä haastavalla toimialalla, joka vaatii paljon, mutta tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia", Nina-Mari Turpela kehuu.

Palkinto jaettiin Satakunnan Yrittäjien kevätkokouksessa.