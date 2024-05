Tyrvää-Suomi-sanakirja ja Legendaarinen Lallis ehdolla vuoden kotiseututeokseksi

Sastamalasta Tyrvää-Suomi-sanakirja ja Säkylästä Legendaarinen Lallis ovat ehdolla vuoden kotiseututeokseksi. Tunnustusta tavoittelee 45 kirjaa.

Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksen julkaisema Tyrvää-Suomi-sanakirja syntyi Sastamalan Opiston Tyrvään kiälen piirissä.

"Me olemme keskittyneet 1900-luvun sanoihin. Paljon on sellaisia sanoja, joita puhekielessä nykypäivänäkin kuulee. Sanastoa on tässäkin kirjassa kaikilta elämisen osa-alueilta", selvittää kielipiirin vetäjä ja kirjan toimittaja Matti Valtteri Lehtinen.

Säkylän Köyliöstä on ehdolla Legendaarinen Lallis. Kirja kertoo, miten Köyliön Suojeluskunnan rakentamasta Lallintalosta kehkeytyi suosittu huvi- ja juhlapaikka. Mukana on sata artistien ja kävijöiden tarinaa. Kirjan on julkaissut Köyliö-Seura.

Finaaliin pääsevät teokset karsii Suomen Kotiseutuliiton asettama raati alkusyksystä.

"Kilpailu antaa kattavan ja monipuolisen kuvan kotiseutukirjallisuuden ja kotiseutututkimuksen vahvasta asemasta Suomessa", toteaa puheenjohtaja Jukka Hako.

Piispa Mari Leppänen valitsee finalistien joukosta voittajan, joka julkistetaan Turun kirjamessuilla 5. lokakuuta.