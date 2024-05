Rukkiviikko Kiikassa tapahtumia täynnä: Maalaismarkkinoilla paljastetaan Vuoden Rukinpolkija

Sastamalan Kiikassa vietetään Rukkiviikkoa 3.-9. kesäkuuta. Tapahtumia riittää jokaiselle päivälle.

Teemaan sopivasti rukinkerääjä Sauli Rajalan kokoelmiin pääsee tutustumaan useana päivänä. Suosittu kehruukurssi järjestetään yhteistyössä Sastamalan Opiston kanssa.

Uutena on keskiviikkona Äetsän koululla maalauskoulu, jossa pääsee opiskelemaan katutaidetta ammattilaisten ohjaajien opastuksella. Tästä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Uusina käyntikohteina avautuu Kiikan jalkahoitola Lumo hallitalolla ja vanhalla huoltoasemalla on Hennan kynttiläpaja ja kesäkahvila avoinna. Kiikan koululla on lauantaina Match show ja Sarkia-näyttämöllä koko perheen taikashow.

Aiempien vuosien tapaan ohjelmassa on muun muassa lukukoiran vierailu Kiikan kirjastossa, pesisauto Äetsän koululla ja Kiikan torvisoittokunnan yhteislaulutilaisuus. Vanhalla paloasemalla pääsee käymään ja tutkimaan paloautoja. Alle 18-vuotiaille on mato-onkikilpailu, Kiikan lainamakasiinilla ja kudonta-asemalla on näyttelyt ja Kiikan Riento tutustuttaa yleisurheilulajeihin.

Ohjelmaa on myös kylillä. Kiimajärvellä saunotaan rantasaunalla ja tehdään ostoksia kyläseuran kirpparilla. Hykköllä voi kokeilla rautasaunaa ja Vähähaarassa on ohjelmaa lauantaina. Jokisivulla tapahtuu torstaina Lauttarannassa. Sarkia-museo on avoinna lauantaina.

Perjantaina järjestettävillä Maalaismarkkinoilla julkistetaan Vuoden Rukinpolkija. Mukana on useita paikallisia toimijoita myymässä tuotteitaan, paikalla on myös eläimiä rapsuteltavana ja pääsee poniajelulle. Kiikan metsästysseura jakaa riistahernekeittoa 250 kiiruisimmalle. Kiikan Kultatähdet esiintyvät ja haitaria soittaa Heli Vinha. Kiikan yritykset ovat avoinna illalla pidempään ja Kiikan Konttorilla on Rukkirock, jota tahdittaa Rock band Alice.

Tapahtumia tuottavat lukuisat yksityiset, yhdistykset, yritykset ja muut toimijat. Rukkiviikkoa koordinoiva Kiikan Nuorisoseura kiittää kaikkia järjestäjiä, jotka jälleen lähtivät innokkaasti mukaan.